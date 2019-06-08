В Киеве объявили штормовое предупреждение
В субботу, 8 июня в Киеве до конца дня существенно ухудшится погода. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ожидается гроза и шквалы ветра 15-20 м/сек. Объявлен первый уровень опасности - желтый.
Кроме того, в КГГА призывают жителей и гостей столицы соблюдать правила поведения во время грозы и не подвергаться опасности.
На природе следует:
- спуститься в низину;
- отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;
- отойти подальше от водоемов;
- на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;
- снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)
- в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Во время грозы нельзя:
- прятаться под очень высокими деревьями;
- сидеть на полянах;
- прятаться под скалами;
- идти открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;
- купаться.
Напомним, что в Киеве будет жара до +30, но с дождями и грозой.
Также из-за непогоды без света остались украинцы в семи областях .
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