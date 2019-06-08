В субботу, 8 июня в Киеве до конца дня существенно ухудшится погода. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ожидается гроза и шквалы ветра 15-20 м/сек. Объявлен первый уровень опасности - желтый.

Кроме того, в КГГА призывают жителей и гостей столицы соблюдать правила поведения во время грозы и не подвергаться опасности.

На природе следует:

спуститься в низину;

отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;

отойти подальше от водоемов;

на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;

снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)

в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя:

прятаться под очень высокими деревьями;

сидеть на полянах;

прятаться под скалами;

идти открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;

купаться.

Напомним, что в Киеве будет жара до +30, но с дождями и грозой.

Также из-за непогоды без света остались украинцы в семи областях .