В субботу, 8 июня в Киеве до конца дня существенно ухудшится погода. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ожидается гроза и шквалы ветра 15-20 м/сек. Объявлен первый уровень опасности - желтый.

Кроме того, в КГГА призывают жителей и гостей столицы соблюдать правила поведения во время грозы и не подвергаться опасности.

На природе следует:

  • спуститься в низину;
  • отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;
  • отойти подальше от водоемов;
  • на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;
  • снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)
  • в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя:

  • прятаться под очень высокими деревьями;
  • сидеть на полянах;
  • прятаться под скалами;
  • идти открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;
  • купаться.

Напомним, что в Киеве будет жара до +30, но с дождями и грозой.

Также из-за непогоды без света остались украинцы в семи областях .

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