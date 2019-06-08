В субботу, 8 июня, в Одессе в ДТП угодила младшая дочь лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко - Анна. Об этом политик сообщил в Facebook.

"ДТП в Одессе. Час назад. Мерседес врезался в автобус. По стечению обстоятельств, в этом автобусе ехали на экскурсию по городу киевские школьники и в частности моя младшая дочь - Анна Гриценко", - сказано в сообщении.

Гриценко отметил, что в аварии никто не погиб и не ранен.

"Аня сидела именно в месте соприкосновения, получила удар по руке и лицу, кровь на губах, но серьезных травм нет", - подчеркнул он.

Фото: facebook.com

Напомним, что Гриценко назвал партии, с которыми пойдет на выборы в Раду.

Также Московский суд заочно арестовал Анатолия Гриценко.