В субботу, 8 июня, в Киеве на съезде партии Святослава Вакарчука "Голос" объявили первую пятерку кандидатов на выборы в Верховную Раду.

Как сообщает "Страна", со сцены заявили, что в двадцатку партии "Голос" вошли:

1. Вакарчук Святослав

2. Клименко Юля

3. Рудык Кира

4. Железняк Ярослав

5. Устинова Александра

6. Макаров Олег

7. Юрчишин Ярослав

8. Рахманин Сергей

9. Бобровская Соломия

10. Стефанишина Ольга

11. Курдидык Александр

12. Цабаль Владимир

13. Осачук Андрей

14. Костенко Роман

15. Лозинский Роман

16. Совсун Инна

17. Василенко Леся

18. Умеров Рустем

19. Свидерская Алина

20. Шараскин Андрей.

Напомним, что в Киеве на Старокиевской горе возле Национального музея истории Украины пройдет выступление группы "Океан Ельзи". Но перед концертом музыкант и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук проводит съезд политсилы.

Концерт начнется на Старокиевской горе в 20:00, а до этого, с 18:30, там проходит съезд партии "Голос", на котором политсила презентует свои списки.

Ранее "Страна" сообщала, что замглавреда "Зеркала недели" Рахманин пойдет на выборы от партии Вакарчука.

Также Шоумен Притула попал в список партии Вакарчука.