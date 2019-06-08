В субботу, 8 июня, в Харькове в реанимацию доставили оператора для национального телеканала 24 члена НСЖУ Вадима Макарюка. Об этом в Facebook сообщил журналист Сергей Томиленко.

Он рассказал, что на Макарова напали "титушки", когда он проводил съемку противостояния на местном рынке "Барабашово".

По словам его коллеги, журналистки Анны Черненко, у Вадима диагностированы тяжелые кровоизлияния, он в реанимации, но находится в сознании.

"Национальный союз журналистов Украины призывает Национальную полицию к проведению оперативного качественного расследования жестокого избиения оператора Вадима Макарюка. А главное, к наказанию напавших на нашего коллегу", – отметил Томиленко.

Он напомним, что нападение "титушек" на корреспондента СТБ Марию Милевскую и ее оператора еще до сих пор ос времен Евромайдана не расследовано.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Одессе задержали разыскиваемого бизнесмена, который вместе с 8 титушками ворвался в автодор.

Также на Печерском рынке Киева "титушки" обстреляли охранников.