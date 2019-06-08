Сегодня в Киеве проходит съезд партии Вакарчука "Голос". "Страна" ведет онлайн-репортаж с места событий.

20.40 Вопрос о том, откуда деньги на кампанию.

"Мы собираем пожертвования с малого и среднего бизнеса. Уже 25-30 миллионов собрано. Часть денег придет от крупных, но их нет в списках, и это точно не олигархи. Мы пришли бороться с олигархами, но не против богатых людей. Мы против касты неприкосновенных, которые контролируют СМИ, вводят в Раду своих ставленников. Мы должны уничтожить бермудский треугольник олигархов", - ответил Вакарчук и пообещать со следующей недели опубликовать списки тех, кто вложился деньгами в кампанию.

20.35 Звучит вопрос о том, можно ли считать его концерты подкупом.

"Мы не будем подкупать наших избирателей. В нашей команде такого нет и не будет. Мы не собираемся делать платные концерты и агитировать людей на концерты. Мне никогда не прийдет в голову агитировать людей со сцены", - ответил Вакарчук.

20.30 "Есть за что поблагодарить и Порошенко, и прошлую власть. Но, к сожалению, многие реформы не были закончены. Не был реализован запрос на справедливость, и мы видим результаты выборов, поэтому должны менять Украину", - говорит Вакарчук журналистам.

20.25 Вакарчуку задали вопрос, почему в списках нет Найема и Залищук.

Он ответил, что одно из его условий - не могло быть старых [нынешних] народных депутатов, мол, он хочет максимально дать возможность пройти в парламент новым лицам.

При этом партия "Голос" выдвинула четырех народных депутатов кандидатами на избрание в Раду по мажоритарным округам.

Народный депутат Павел Ризаненко будет баллотироваться в парламент по округу №97, Виктория Войцицкая - №155, Леонид Емец - №221, Виктория Пташник - №223.

Всего по мажоритарке от "Голоса" будут баллотироваться 70 кандидатов.

20.15 Вакарчук призвал собравшихся анализировать список партии и обращать внимание на огрехи, чтобы все представители "Голоса" были "кристально чистыми". Он отметил, что через несколько дней, в понедельник - вторник, он должен подать документы в ЦИК.

20.10 Лидеры партии "Голос" спустились со сцены с сфотографировались на фоне киевского заката. Фото: "Страна".

20.00 Официальная часть мероприятия завершена.

Коллега Вакарчука отметила, что сейчас будет концерт. Вакарчук сказал: "Чей это интересно будет концерт, вы не в курсе?" Вот такая шутка юмора.

Он должен сейчас спеть и представить новую песню.

19.55 Со сцены Вакарчук рассказывает, что его новые лица дадут украинцам достойную жизнь:

"Мы считаем, что миссия партии "Голос" - не просто привести новые лица в парламент. Дело не в лицах. Намного более важно, что у людей, которые стоят на сцене, в головах и в сердце, для которых интересы государства превыше всего. Если президент будет выступать в предложениями, которые нас устроят, мы его поддержим. Но мы будем выдвигать еще более радикальные предложения. Наша задача - идти во власть, балансировать, контролировать законодательство в рамках Конституции. Мы не просто новые лица, мы - порядочные, интеллигентные лица, которые будут работать на то, чтобы украинцы жили достойно".

19.50 Представители СМИ ожидают подхода Святослава Вакарчука, он должен ответить на их вопросы.

19.45 Журналистам раздали не списки партии, а QR-код, по которому его можно скачать:

Фото: Страна

19.40 Юлия Клименко - бывший заместитель министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса Юлия Клименко, Ярослав Юрчишин - экс-глава правления антикоррупционной организации Transparency International Ukraine (накануне второго тура выборов публично поддержал Порошенко), Юрий Соколов - доктор медицинских наук и кардиохирург, Андрей Шараскин - участник АТО и бывший замглавы "Правого сектора" по политической части, Соломия Бобровская - бывшая соратница Анатолия Гриценко и Михаила Саакашвили Соломия Бобровская.

19.30 Оглашают список партии "Голос".

Топ-20:

1. Вакарчук Святослав

2. Клименко Юля

3. Рудык Кира

4. Железняк Ярослав

5. Устинова Александра

6. Макаров Олег

7. Юрчишин Ярослав

8. Рахманин Сергей

9. Бобровская Соломия

10. Стефанишина Ольга

11. Курдидык Александр

12. Цабаль Владимир

13. Осачук Андрей

14. Костенко Роман

15. Лозинский Роман

16. Совсун Инна

17. Василенко Леся

18. Умеров Рустем

19. Свидерская Алина

20. Шараскин Андрей

19.22 Вакарчук выступил с большой речью о том, что нужно бороться с коррупцией. А также, что огромное внимание нужно уделять переселенцам, участникам ООС и социально незащищенных граждан.

19.15 Вакарчук прочитал отрывок из произведения "Каменярі" Ивана Франко: "Лупайте сю скалу, ні жар, ні холод не спинять вас..."

19.10 Кто-то неподалеку от сцены пошутил: "Главное - не победа, а участие. С таким лозунгом он [Вакарчук] пошел на выборы"

19.05 Прямая видеотрансляция съезда.

19.00 В Киеве возле Исторического музея начался съезд.

По словам корреспондента "Страны", на мероприятие пришли около 300 человек.

Планируется, что после съезда Вакарчук выйдет к журналистам, а затем будет концерт на сцене с презентацией новой песни.

Журналистам раздают брендированные сумки, футболки, блокнот и ручку.

Фото: Страна