В ответ на обвинения Украины в Международном суд ООН Россия заявила, что Киев злоупотребляет международными инструментами для достижения собственных целей. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В заявлении сказано, что Россия рассчитывает, что Международный суд ООН отклонит обвинения Украины в нарушении Москвой двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. МИД РФ настаивает, что у суда в Гааге нет юрисдикции для рассмотрения указанных обвинений, поэтому обвинения должны быть отклонены до рассмотрения по существу.

По мнению представителей МИД, Киев злоупотребляет международными инструментами для достижения собственных целей. Также в России обвиняют Украину в "навешивании террористических ярлыков" на представителей "Л/ДНР".

Напомним, стало известно, в чем конкретно Киев обвиняет Россию в Гааге. РФ обвиняется в нарушении части первой статьи 12 Конвенции относительно обязательства сторон оказывать друг другу самую широкую взаимную правовую помощь. Украина просила помощи России в соответствии с настоящей статьей, но тщетно. Также Россия обвиняется в финансировании терроризма.

Также мы писали, что в Гааге Россия обвинила Украину в дискриминации русскоязычных граждан.