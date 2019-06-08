В субботу, 8 июня, в Киеве на Старокиевской горе возле Национального музея истории Украины пройдет выступление группы "Океан Ельзи". Но перед концертом музыкант и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук проведет съезд политсилы.

Как сообщает корреспондент "Страны" Кирилл Малышев, состоянием на 19:00 людей у музея немного, максимум человек 300.

Журналистам выдали сумки, в них футболки, блокнот и ручка с символикой партии "Голос".

Сообщается, что Вакарчук намерен сегодня на съезде снять предвыборный политический ролик и из-за этого у организаторов возникла проблема. Ведь у всех присутствующих они должны взять согласие на съемку. Организаторы ожидают, что придут не менее 1000 человек.

Фото: Страна

Напомним, что в партии "Голос" Вакарчука состоит основатель агентства, занимавшегося черным пиаром против Зеленского.

Также замглавреда "Зеркала недели" Рахманин пойдет на выборы от партии Вакарчука.