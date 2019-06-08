В Полтавской области житель одного из сел пытался обменять гранату на бутылку водки. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Полтавской области.

По данным правоохранителей, 48-летний житель Великобагачанского района Полтавской области 8 июня пытался предложить малознакомому мужчине гранату РГН АІХ-1 в обмен на бутылку водки.

Детективы изъяли боеприпас на месте происшествия и направили на экспертное исследование. По факту незаконного обращения с оружием открыто уголовное производство (ч.1 ст.263 УК Украины). Теперь мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Фото: pl.npu.gov.ua

Напомним, в Киеве поймали подозрительного мужчину с гранатой в сумке.

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