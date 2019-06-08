В субботу, 8 июня, в Киеве на пляже на микрорайоне Троещина нашли труп мужчины с простреленной головой. Об этом передает "Информатор".

Тело обнаружили недалеко от пересечения улицы Закревского и бульвара Леонида Быкова. Погибший лежал в кустах с окровавленной головой. На вид мужчине около 30-35 лет.

Сообщается, местный житель, выгуливая собаку, увидел лежащего в кустах мужчину с окровавленной головой и немедленно позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что у погибшего мужчины огнестрельное ранение в правый висок. Также между ног у трупа лежал пистолет.

На месте происшествия работали несколько экипажей патрульной полиции, "скорая помощь" и следственно-оперативная группа. Было это убийство или суицид установит следствие.

Фото: Информатор

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