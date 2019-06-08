Украинский музыкант и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук после съезда политсилы вечером в субботу, 8 июня, бесплатно выступит с группой "Океан Эльзы" в центре Киева. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Через несколько часов мы отыграем крутой концерт с группой "Океан Эльзы" в центре Киева и презентуем новую песню. Вход свободный", - написал Вакарчук.

Отметим, что концерт стартует на Старокиевской горе в 20:00, а до этого, с 18:30, там будет проходить съезд партии "Голос", на котором политсила презентует свои списки.

Скриншот: Facebook/ Cвятослав Вакарчук

Напомним, в партии "Голос" Вакарчука состоит основатель агентства, занимавшегося черным пиаром против Зеленского.

Также мы писали, что Вакарчук рассказал, как будет совмещать чистую музыку и грязную политику, если его "Голос" пройдет в Раду.