Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко спросил в соцсети мнения украинцев об объединении с партией Михаила Саакашвили "Рух новых сил". Об этом он сообщил в Facebook.

"Как вы думаете, создание совместной команды с РНС и наше совместное участие в выборах – будет полезно Украине?", - написал Гриценко.

Политик напомнил, что съезд партии "Гражданская позиция" назначен на понедельник,10 июня. Сейчас "ГП" объединилась в единую команду с тремя партиями – "Народный контроль" (Дмитрий Добродомов), "Ридна краина" (Николай Томенко) и Европейская партия Украины (Николай Катеринчук).

Гриценко добавил, что партии тесно сотрудничали с "Рухом новых сил" во время президентских выборов.

"Я уверен, что у РНС из-за сжатых сроков могут возникнуть проблемы с полноценным участием в избирательном процессе. Хочу выступить с инициативой - объединить усилия опытных, принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил выступить вместе на парламентских выборах. Тем самым максимально мобилизовать и объединить наших избирателей", - подчеркнул он.

Фото: facebook.com

Напомним, что Гриценко назвал партии, с которыми пойдет на выборы в Раду.

Также Следком России объявил Гриценко в розыск и требует заочного ареста.