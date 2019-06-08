В Великобритании герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына - принца Арчи. Об этом пишет издание The Mirror.

Маркл вместе с супругом принцем Гарри и других членов королевской семьи она посетила парад в честь Дня рождения Елизаветы II под названием Trooping the Colour, ежегодно проводящийся в Лондоне.

По случаю мероприятия 37-летняя герцогиня надела темно-синий наряд дизайна Givenchy, дополнив его шляпкой и клатчем. Меган и Гарри ехали в одной карете с Кейт Миддлтон, Камиллой Паркер-Боулз.

Фото: The Mirror

Ранее "Страна" сообщала, что племяннику герцогини Сассекской Меган Маркл сломали ногу в пьяной драке. Фото.

Также на ВВС уволили популярного ведущего за твит о сыне принца Гарри и Меган Маркл с фото обезьяны.