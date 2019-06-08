В Винницкой области совершили покушение на депутата
В Винницкой области совершено покушение на депутата Гайсинского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.
Отмечается, что утром 7 июня в полицию обратился местный депутат. По его словам, в тот день под его автомобилем Ford Transit взорвался неизвестный предмет.
"По предварительной информации, взрыв произошел, когда мужчина начал выезжать на автомобиле со двора собственного домохозяйства. В результате инцидента никто не пострадал… На месте происшествия изъяты вещественные доказательства, которые отправлены на экспертизу", – сообщили в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство (ст.15 ст.115 УК Украины).
При этом издание УНН со ссылкой на источники сообщает, что неизвестные разместили гранату Ф-1 под автомобилем депутата. Взрывом были повреждены днище транспортного средства, топливный бак и двери водителя.
Напомним, что в Одессе совершили покушение на журналиста "Думской".
Также организатор и исполнители покушения на Гандзюк признали себя виновными.