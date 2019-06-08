Председателя Партии социалистов Зинаиду Гречаную выбрали главой парламента Молдовы. Занее проголосовали 56 депутатов, передает РИА "Новости".

"В голосовании приняли участие 58 депутатов, действительных – 56 голосов. Комиссия констатирует, что на должность спикера парламента большинством голосов выбрана Зинаида Гречаная", - сказано в сообщении.

На заседании присутствовали президент Молдовы Игорь Додон, посол России Олег Васнецов, посол США Дерек Хоган, а также глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко. Депутаты Демпартии, партии Шор, а также трое независимых парламентариев не пришли на заседание. Тем не менее, в зале присутствует 61 политик из 101 возможного, этого достаточно для наличия кворума.

В результате пророссийская Партия социалистов Молдовы и проевропейский блок ACUM подписали временное соглашение о сотрудничестве и начали экстренное заседание парламента, чтобы сформировать руководство парламента и утвердить состав правительства.Спикером парламента выбрали Гречаную, а временное правительство возглавила лидер ACUM Майя Санду, сообщает Newsmaker.

Посольство США в Молдове поддержало заключения соглашения между ПСРМ и ACUM.

Соединенные Штаты поддерживают усилия политических партий Молдовы по обсуждению соглашения и преодоления продолжающегося политического тупика. Выборным должностным лицам должно быть предоставлено ​​максимально возможное время и возможность достичь соглашения, - сообщили дипломаты.

В то же время Конституционный суд опубликовал решение, в котором сказано, что любой акт, принятый сегодня в парламенте, будет недействительным, ведь срок формирования рабочих органов парламента закончился 7 июня.

Напомним, что в Молдове распустили парламент, который так и не сформировал правительство.

Также Петр Порошенко уволил посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина.