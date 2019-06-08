На этоq неделе партии озвучивали свои списки, с которыми они собрались на выборы в Верховную Раду. Ниже мы рассказываем о первых десятках главных украинских политсил.

Отметим, что некоторые партии съезды еще не провели. Так, "Батькивщина" соберется 10 июня. Съезд "Общественно-политической платформы Надежды Савченко" уже был, однако список лидер партии озвучит также в понедельник. И в этот же день проведет свой съезд и партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

"Европейская солидарность" (ранее "Блок Петра Порошенко "Солидарность") соберется 9 июня. Также в воскресенье должны озвучить список в президентской партии "Слуга народа" и в новом объединении ахметовской части "Оппозиционного блока", партии "Доверяй делам", партии "Видродження" и партии "Наши".

Что касается "Удара" Виталия Кличко, данных о дате съезда его партии на момент публикации материала нет. До сих пор непонятно - пойдет ли она самостоятельно, либо объединится с иной политической силой.

Оппозиционная платформа - За жизнь

Фото: platform.org.ua

"Оппозиционная платформа-За жизнь" провела свой съезд 5 июня. Партию, рейтинг которой на сегодняшний день составляет более 10%, возглавляет экс-кандидат в президенты Юрий Бойко. В качестве своих основных задач политсила обозначила достижение мира на Донбассе и отмену законов о тотальной украинизации.

В ее первую десятку вошли действующие депутаты Верховной Рады и Виктор Медведчук:

Юрий Бойко Вадим Рабинович Виктор Медведчук Наталья Королевская Сергей Левочкин Нестор Шуфрич Василий Нимченко Сергей Ларин Сергей Дунаев Тарас Козак

"Страна" подробно разбирала партийный список "Оппозиционной платформы", ее перспективы и трудности, с которыми она может столкнуться.

Украинская стратегия Гройсмана

Фото: Фокус.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман провел первый съезд своей партии "Украинская стратегия Гройсмана" 7 июня. На нем он и представил первую десятку избирательного списка, в котором оказалось большое количество представителей партии "Народный фронт", а также действующих министров.

Премьер-министр Владимир Гройсман Министр образования и науки Лилия Гриневич Министр Кабинета министров Александр Саенко Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова Министр культуры Евгений Нищук Депутат нескольких созывов Винницкого горсовета Павел Яблонский Бывший замминистра финансов и замглавы АП при Петре Порошенко Сергей Марченко Министр юстиции Павел Петренко Депутат фракции Народный фронт Андрей Тетерук Виктор Еленский (также Народный фронт).

По словам самого Гройсмана, он собрал "настоящую команду украинской стратегии, приоритетом которой будет реальность изменений". Впрочем, по данным опросов, команда Гройсмана набирает значительно меньше проходного барьера и имеет крайне низкие шансы попасть в новую Раду.

"Страна" подробно описывала, с кем и зачем политсила премьера идет в Раду.

Самопомощь

Фото: Facebook/ Об'єднання "Самопоміч"

Съезд партии "Объединение "Самопомощь" состоялся в субботу, 8 мая. Политсила огласила первых кандидатов из своего списка. Всего в нем 106 человек. Среди них еще несколько местных и народных депутатов.

Мэр Львова и глава политсилы Андрей Садовой Депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая Активист-антикоррупционер Александра Дрик Харьковский волонтер, депутат Харьковского областного совета Татьяна Бидняк Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид Ветеран АТО, предприниматель из Тернополя Виталий Фидрин Лидер фракции "Самопомич" в Верховной Раде восьмого созыва Олег Березюк Предприниматель, основатель торговой марки "Моршинская" Николай Кмить Нардеп от "Самопомочи" Татьяна Острикова Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий

По предварительным опросам, "Самопомич" набирает чуть больше 1% голосов, что значительно меньше пятипроцентного проходного барьера в Раду.

"Страна" писала о том, что, несмотря на это, на парламентских выборах "Самопомощь" не собирается ни с кем объединяться.

Сила и честь

Фото: Радіо Свобода

Съезд партии экс-кандидата в президенты Игоря Смешко "Сила и честь" проходил в Киеве 8 июня. Во время него и была объявлена первая десятка кандидатов, в которую вошли глава Меджлиса, экс-начальник Генштаба, нардепы из "Самопомощи".

Глава партии "Сила и честь" Игорь Смешко Народный депутат (фракция "Самопомощь") Елена Сотник Глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров Нардеп от фракции "Самопомощь" Иван Мирошниченко Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана Экс-заместитель министра по ЖКХ Ольга Романюк Доктор экономических наук, экс-заместитель председателя Фонда госимущества Андрей Гайдуцкий Народный депутат от фракции "Самопомощь" Ирина Сысоенко Бывший первый заместитель главы СБУ, генерал-лейтенант Владимир Тимошенко Экс-глава Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко

"Страна" подробно разбирала, кто есть кто в списке Смешко, а также продавал ли он места в списке. Любопытно, что сам он в первом туре президентских выборов в 2019 году неожиданно получил значительный результат (более 5%) и занял шестое место рейтинга. Сейчас рейтинг партии Смешко "Сила и честь" по разным опросам колеблется в районе 4-5% и политсила сохраняет шансы на прохождение в Раду.

Голос

Фото: Страна

Съезд партии Святослава Вакарчука "Голос" состоялся в субботу, 8 июня, на Старокиевской горе в Киеве. "Страна" вела онлайн-репортаж с места событий.

1. Вакарчук Святослав

2. Клименко Юля

3. Рудык Кира

4. Железняк Ярослав

5. Устинова Александра

6. Макаров Олег

7. Юрчишин Ярослав

8. Рахманин Сергей

9. Бобровская Соломия

10. Стефанишина Ольга

Отметим, что Юлия Клименко - это бывший заместитель министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.

Кира Рудык - известный IT-специалист из компании Ring Ukraine.

Ярослав Железняк - сооснователь проекта PolitEyes.

Александра Устинова - член правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Олег Макаров - юрист фирмы "Кисиль и партнеры". Выходцем из этой же фирмы является Алексей Филатов, бывший заместитель главы Администрации президента, где он был "смотрящим" за судебной системой (сейчас против него открыто уже несколько уголовных производств).

Сергей Рахманинов - известный украинский журналист, заместитель главного редактора газеты "Зеркало недели".

Соломия Бобровская - бывшая заместительница Саакашвили по Одесской облгосадминистрации.

Ольга Стефанишина - заместитель и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун.

Ярослав Юрчишин - экс-глава правления антикоррупционной организации Transparency International Ukraine (накануне второго тура выборов публично поддержал Порошенко).

На съезде Вакарчук оценил заслуги Петра Порошенко на посту президента, добавив, что не все было сделано по части реформ.

Отметим, что по результатам последнего социологического опроса группы "Рейтинг", "Голос" готовы поддержать 5,6% определившихся с выбором респондентов. "Страна" анализировала, как партия Вакарчука изменит предвыборный расклад.

Европейская солидарность

Фото: LB

Партия "Европейская солидарность" (ранее "Блок Петра Порошенко "Солидарность") провела съезд 31 мая. Однако партийные списки на нем утверждены не были.

На съезде партии лидером политсилы избрали экс-президента Петра Порошенко. Также были прекращены полномочия всего состава президиума центрального совета, избранного в августе 2015 года. В новый президиум вошли Ирина Геращенко, Мария Ионова, Юрий Бирюков, Сергей Таран, Виталий Гайдукевич, Олег Синютка. Петр Порошенко как глава партии и Максим Саврасов как руководитель секретариата партии входят в президиум по должности.

По данным опросов, "Европейскую солидарность" экс-президента Порошенко набирает 7,8% среди определившихся респондентов (6% среди всех). "Страна" писала о том, поможет ли ребрендинг партии экс-президента пройти в Раду.

В воскресенье, 9 июня, "Европейская солидарность" проведет второй этап съезда, на котором определится с предвыборным списком кандидатов в народные депутаты.

Слуга народа

Любопытно, что в один день с партией экс-президента съезд проведет политсила нового главы государства "Слуга народа". На нем будет оглашен состав из 225 кандидатов по партийному списку и представителей 199 мажоритарных округов.

Изначально съезд должен был пройти днем ранее, в субботу, но желающих попасть в партию оказалось так много (больше 3000), что в "Слуге народа" решили взять ещё сутки для отбора кандидатур (мы писали, что потенциальных кандидатов в депутаты на досрочные парламентские выборы партия набирала среди всех желающих).

Впрочем, оказалось, что подать заявку можно было только в качестве кандидата по мажоритарному округу. О том, как сделать это попыталась журналистка "Страны", можно прочесть в нашем материале.

Стоит также отметить, что сейчас политсилу "Слуга народа" готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (и 37,8% среди всех опрошенных). Таким образом, она остается лидером в предвыборной гонке.