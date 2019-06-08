В украинский зоопарк доставили маленького бегемота по кличке Хипполит, которого привезли из Франции. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Животному всего полтора года, но он уже весит полтонны.

"Бегемотик еще очень юный и оказался крайне непоседливым! Фургон, который стал ему домом на время поездки в Украину аж ходуном ходил те 15 минут, что длилось таможенное оформление. Оказалось, что он сначала хотел пить, а потом начал активную ночную жизнь, что присуще этим животным", - сказано в сообщении.

Таможенное оформление провели по документам без таможенного осмотра и Хипполит направился в свой новый дом — в один из зоопарков под Киевом.

Фото: facebook.com

Напомним, что Супрун призвала украинцев бойкотировать контактные зоопарки.

Также в Раду внесли законопроект о полном запрете контактных зоопарков и животных в цирках.