Народные артисты Украины Светлана и Виталий Билоножко объявили, что идут в политику. Как сообщает ТСН, в парламент они собираются баллотироваться по спискам партии "Сила и Честь" Игоря Смешко.

"Я уже в своей жизни напелся", – ответил Виталий Билоножко на вопрос, почему решил пойти в политику. Впрочем, пара держит в тайне их место в списке. "Под каким номером – это большой секрет пока что", – отметила Светлана Билоножко.

"Я знаю, что буду делать. Хочу, чтобы не было несуразностей в законе об интеллектуальной собственности, сплотить людей, если там будут симпатики к культуре. Также хочу закон о меценатстве, чтобы сделать легче жизнь артистов, потому что они действительно брошены последней властью. И, безусловно, все, что будет Игорь Петрович [Смешко] предлагать, что не навредит моему народу", – рассказал Виталий Билоножко.

Отметим, что Бплоножки сейчас находятся на пенсии и в случае, если пройдут в Раду – "безусловно" будут лоббировать интересы пенсионеров.

"О пенсионерах никто не заботится, поэтому мы должны сами о себе позаботиться", – подчеркнула Светлана Билоножко.

В то же время Виталий Билоножко признался, что ему стыдно за все выступления на агитационных концертах разных кандидатов. "Всю жизнь мы кого-то выбирали, нас для приманки выбрасывали на сцену, мы долго пели, люди собирались, потом выходили одиозные кандидаты и говорили то, что люди хотели услышать. А потом нам было очень стыдно за этих кандидатов", – отметил он.

Виталий и Светлана Билоножко. Промофото артистов

Ранее сообщалось, что главой предвыборного штаба Смешко стал журналист Дмитрий Гордон.

Также мы писали, что по данным информированного источника, список партии Смешко формируют Антон Геращенко и Аваков.