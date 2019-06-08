На выборах в Верховную Раду от партии Вакарчука "Голос" будет баллотироваться заместитель главного редактора еженедельника "Зеркало недели. Украина" Сергей Рахманин. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"В политической журналистике я уже сделал все, что мог. Очень благодарен профессии, коллегам, читателям, зрителям и слушателям. Но сейчас я чувствую в себе готовность к изменениям в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь меняться стране", - заявил Сергей Рахманин.

Отметим, что стаж Рахманина в журналистике превышает 30 лет, 20 из них он работает в "Зеркале недели". Он ведет программу "Игра в классику" на телеканале ZIK и "Апокриф" на радио НВ.

Сергей Рахманин (на снимке слева). Фото: goloszmin.org

Напомним, Вакарчук рассказал, как будет совмещать чистую музыку и грязную политику, если его "Голос" пройдет в Раду.

Также мы писали, что в партии "Голос" Вакарчука состоит основатель агентства, занимавшегося черным пиаром против Зеленского.