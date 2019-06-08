Шелковица, вишня и черешня - не только вкусные ягоды, они приносят организму пользу, богаты клетчаткой, витаминами и железом. Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

"Пост по заказу бабушек, продающих шелковицу, вишню и черешню в стаканчиках. Оказывается, шелковица - модный суперфуд, а не мусор под ногами. А вишни - не просто начинка для пирогов или сырье для наливки, а снотворное", - написала Ульяна Супрун.

Она отметила, что шелковица богата клетчаткой и менее калорийна, чем яблочный сок или молоко. Черная и красная шелковица содержат полифенолы, котрые нужны для здоровья сосудов и защиты молекул человека от повреждения свободными радикалами. По составу шелковица напоминает красное вино, и кофе.

Кроме того, шелковица нормализует липидный профиль крови и уменьшает вероятность атеросклероза. Чтобы почувствовать результат, следует по крайней мере 6 недель есть по 45 граммов шелковицы. Шелковица также может улучшать уровень сахара натощак.

Эта ягода также содержит много железа, калия и витаминов С, К и Е. Ее можно сушить, как изюм, или замораживать.

Вишни и черешни рассматривают как нутрицевтики - продукты, имеющие определенные лекарственные свойства и предназначенные для регулярного потребления. Однако черешня также не является лекарством.

Вишня и черешня предотвращают деформацию костной ткани у детей с ожирением, и эти косточковые советуют есть всем детям. Вишни обладают противовоспалительным действием и могут уменьшать болевой синдром. Кроме того, согласно некоторым исследованиям, вишни снижают давление и способствуют восстановлению мышц.

Также вишни и черешни стоит есть на ночь. Благодаря высокому содержанию мелатонина они улучшают сон.

"Помните, что варенье или наливки - не лучший способ переработки ягод и фруктов. Лучше сушить или замораживать все то, что вы не смогли съесть летом", - написала Ульяна Супрун.

Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун

Напомним, Супрун предложила украинцам несколько способов бросить курить.

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