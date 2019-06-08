Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявляет о возможности снятия грифа "секретно" с государственного оборонного заказа Украины уже в 2020 году. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Этот вопрос уже неоднократно обсуждался в органах власти. "Я думаю, что со следующего года секретность (с ГОЗ) будет снята", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах повышения прозрачности ГОЗ Украины и снятия с него грифа "секретно" в ходе встречи с участниками боевых действий, волонтерами и общественными организациями в Киеве.

По словам Кривоноса, снятие грифа "секретно" с действующего ГОЗ (на 2017-2019 годы - прим. ред.) "не имеет смысла". "А на следующий – реально", - сказал он.

Замсекретаря СНБО также уточнил, что данные планы уже проговаривались на уровне Кабинета министров, а также с западными партнерами Украины по ВТС, и в частности с США.

Как сообщалось, решением прошедшего 6 марта заседания СНБО по вопросам реформирования ОПК, закрепленного указом президента N 79/2019 от 15 марта, Кабинету министров поручено обеспечить в месячный срок, в том числе, подготовку и подачу в Верховную Раду предусматривающего повышение прозрачности оборонных госзакупок законопроекта о внесении изменений в действующий закон Украины "О государственном оборонном заказе".

В мае 2018 года госконцерн "Укроборонпром" инициировал создание рабочей группы по разработке новой редакции закона Украины "О государственном оборонном заказе" с учетом требований нового времени, а также обеспечения баланса интересов военного госзаказчика и оборонных производителей государственной и частной формы собственности.

Согласно оценкам МЭРТ, объем ГОЗ на 2019 год оценивается в около 25 млрд грн. В 2018 году, по данным ведомства, в рамках ГОЗ на закупку, ремонт и модернизацию вооружения и военной техники, оборонные НИОКР, развитие оборонных производственных мощностей из госбюджета было выделено около 21 млрд грн. По данным военного украинского ведомства, в структуре исполнителей ГОЗ в последние годы более 50% составляют частные оборонные компании.

Ранее сообщалось, что по данным аудита 5 заводов "Укроборонпрома", технику списывают из-за коррозии металла, что приносит десятки миллионов убытков.

Также мы писали, что Укроборонпром потратит 100 миллионов долларов из госбюджета себе на поддержку.