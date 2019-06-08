Представители крымских татар войдут в партийные списки 4-5 партий, которые примут участие в парламентских выборах.

Об этом в комментарии Громадскому сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Предлагаю официально дождаться, когда объявят списки. Скажу только, что наших представителей нет в списках "Оппозиционной платформы", а в "Батькивщине" - нет крымских татар, но есть представители Крыма - это нас устраивает", - сказал Чубаров.

Сам Чубаров идет в парламент по списку партии "Сила и честь" Игоря Смешко. В нынешнем составе Верховной Рады Чубаров входит во фракцию БПП.

Как сообщалось, что Евросоюз одобрил продление санкций против России из-за Крыма до 2020 года.

Также мы писали, что парламент Латвии признал геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году.