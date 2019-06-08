В сточной яме села Вербивка Харьковской области нашли тела двух сотрудников детского сада.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Харьковской области.

"Со слов сотрудников дошкольного учреждения выяснилось, что 57-летний работник учреждения проводил ремонтные работы. 33-летняя дочь мужчины, которая также работает в детском саду медсестрой, заметила, что отец длительное время отсутствует. Женщина пошла на помощь и не вернулась", – говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют причины смерти женщины и мужчины. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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