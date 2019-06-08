Под Киевом неизвестные ограбили дом народного депутата Олега Недавы, который 6 июня покинул ряды партии БПП. Об этом сообщает УНН.

Так, по данным правоохранителей, в одном из сел Обуховского района Киевской области неизвестные совершили разбойное нападение на дом народного депутат.

В момент разбойного нападения в доме находились только двое работников, которых злоумышленники связали. По предварительной информации, были похищены ювелирные изделия, часы, золотые монеты и слитки. Стоимость награбленного не известна.

Полиция начала досудебное расследование по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой).

Напомним, в начале мая в Киевской области ограбили дом нардепа Павла Пинзеника.

Также мы писали, что в Днепре бандиты в балаклавах со стрельбой ограбили дом и скрылись с крупной суммой.