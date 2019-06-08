В Херсоне полицейский сбил двух пешеходов, переходивших дорогу
В Херсоне работник полиции совершил наезд на пешеходов. Об этом пишет пресс-служба полиции области.
Полицейский сообщил, что находясь вне службы на собственном автомобиле совершил наезд на двоих пешеходов, которые ночью переходили дорогу на улице Ильи Кулика. Пострадавших доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.
Полицейскому инкриминирует статью за нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, которые им управляют.
Алкоголь в крови виновника ДТП не обнаружен. На время расследования полицейского отстранили от службы.
Ранее сообщалось, что после тотальных проверок в Украине от службы в полиции отстранили 10 глав отделов.
А проверки эти начались после резонансного случая в Перяслав-Хмельницком, где от случайной пули полицейского погиб 5-летний мальчик.