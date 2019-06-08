Мальчик, которого 7 июня сбил автомобиль полицейского, находится в стабильном состоянии после операции. Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин на своей странице в Facebook.

"Состояние мальчика, которого сбила машина начальника полиции Конотопа, стабильное. Операция завершена. Пришлось удалить селезенку. Сейчас делают КТ головного мозга специалисты из города Сумы", - сказал Артем Семенихин.

Видео: Facebook/ Артем Семеніхін - міський голова Конотопа

Также мэр Конотопа выложил в Facebook видео первых секунд после ДТП в Конотопе. На ролике видно, как сбитый ребенок лежит на асфальте.

Государственное бюро расследований (ГБР) выясняет обстоятельства наезда на ребенка с участием сотрудника полиции в Конотопе. В пресс-службе ГБР сообщили, что следователи проводят расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил дорожного движения. Инспектор реагирования патрульной полиции, который совершил наезд на ребенка, был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.Также в Бюро уточнили, что автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе.

Видео: Facebook/ Артем Семеніхін - міський голова Конотопа

Напомним, вечером в пятницу автомобиль начальника полиции Конотопа на скорости совершил наезд на 10-летнего ребенка, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший мальчик был госпитализирован.

Также мы писали, что глава Конотопского отделения полиции, автомобиль которого сбил ребенка на пешеходном переходе, был отстранен от исполнения служебных обязанностей, пока проводится служебная проверка.