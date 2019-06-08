Речь, которую сказал главный тренер Андрей Шевченко перед матчем Украина - Сербия в раздевалке, завела всех футболистов. Об этом рассказал защитник сборной Александр Караваев, передает Xsport.ua.

"Речь была очень сильная. Мы выполнили, что от нас требовали, это принесло свои плоды. У нас уже была небольшая ошибка после Португалии в матче с Люксембургом. Но к этой встрече будем еще больше готовиться, этот матч будет сложнее. Нас очень сильно мотивировала речь, я видел, как горели глаза у игроков на поле и на скамейке", - комментирует Караваев.

Что именно наставник нашей сборной говорил перед матчем, который оказался самым разгромным в истории Сербии, неизвестно, однако сам Андрей Шевченко рассказал, что говорил после матча: "Я не верю в эйфорию. Верю в работу и отношение, несколько фраз сказал ребятам в раздевалке после матча, будем тренироваться и готовиться. Вы сыграли хороший матч, но его нужно быстро забывать".

По его словам, команда к игре подготовилась хорошо, "даже если сербы изменили состав и структуру игры, играли в три защитника, мы смогли бы перестроиться".

"Исход решила физическая подготовка. Игроки, которые закончили свои чемпионаты, начали тренироваться раньше. Коноплянка приехал раньше, оставил семью, потренировался, прекрасно подготовился. Прошло то время, когда были слабые команды, любая команда даст тебе бой. Если потеряешь 5-7 % своей формы, ты можешь проиграть", - добавил Шевченко.

Напомним, сборная Украины не оставила камня на камне от обороны команды Сербии в отборе к Евро-2020, обыграв их со счетом 5:0.Еще мы подметили, как Зинченко после победы на сербами поцеловал журналистку.