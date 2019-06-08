Крупномасштабные маневры Gelezinis Vilkas 2019 (Железный волк - 2019) с участием около 4 тыс. военнослужащих из 10 стран и более 1 тыс. единиц техники начались в субботу в Литве. Об этом сообщило командование Литовской армии, передает ТАСС.

"Целью учений, в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является интеграция всех этих сил и средств в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи", - отметил пресс-офицер мотопехотной бригады Gelezinis Vilkas Комантас Павилёнис.

В крупнейших для Литвы в текущем году маневрах, кроме литовских военных, принимают участие военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Чехии и Эстонии. Часть из них входит в состав расквартированного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования.

Учения пройдут на полигоне Литовской армии в районе города Пабраде (восточная часть Литвы у белорусской границы, - прим. ред.) и на полигоне Гайжюнай (центр страны).

Кроме того, еще одни военный учения НАТО под названием BALTOPS-2019 начнутся 9 июня в Балтийском море. За маневрами будут наблюдать российские ракетные корветы "Стойкий" и "Бойкий", а также малый ракетный корабль "Ливень". Помимо этого Россия к работе привлечет разведку.

Как сообщалось ранее, Украина в сфере обороны будет внедрять военные стандарты НАТО.

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