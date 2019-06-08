Вечером в пятницу, 7 июня, в Харькове на территории торгового центра "Барабашово" произошел конфликт между представителями "Нацкорпуса" и предпринимателем, который арендует в ТЦ магазин, в результате пострадали восемь человек, в том числе и оператор местной службы теленовостей "Вести" Вадим Макарюк. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Ему залили глаза газом, разбили лицо, разбили камеру. Сейчас он в реанимации в "неотложке"", - сообщила журналист "Вестей" Анна Черненко.

В полиции заявили, что по данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

"Неизвестные причинили телесные повреждения 36-летнему оператору одного харьковских телеканалов и завладели его видеокамерой. Каретой скорой неотложной помощи он был доставлен в Харьковскую городскую больницу скорой неотложной помощи имени Мещанинова. В настоящее время находится в отделении интенсивной терапии", - сообщают правоохранители.

По данным полиции, спор 7 июня был имущественного характера. На месте работали батальоны особого назначения

"Группа неизвестных в количестве 50 человек зашли на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями. Впоследствии переговоры перешли в конфликтную ситуацию. Для урегулирования ситуации на место происшествия прибыли усиленные наряды батальона особого назначения и спецподразделение патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР", - сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области

Позднее два десятка человек перекрыли движение транспорта в районе торгового центра и установили палатку. По состоянию на утро субботы сотрудники патрульной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения на этом участке дороги. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, по заявлению одного из пострадавших открыто уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

По информации пресс-службы ТЦ "Барабашово", конфликт произошел между представителями "Национального корпуса" и предпринимателем, ветераном АТО, который на законных основаниях арендовал магазин и вел торговую деятельность.

"Группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин... Вещи были просто выставлены. Когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью. Администрация рынка вызвала полицию. Представители Нацкорпуса не реагировали на документы арендодателя и блокировали вход. Позже, после прибытия очередной группы в спортивных костюмах от Нацкорпуса, представители радикалов стали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО, с применением арматур, тупых и колющих предметов", - сообщили в пресс-службе.

Пострадавший оператор. Фото: Facebook/ Барабашово Харьков

Напомним, в Харькове из "Барабашово" силовики унесли 300 шуб на 2,3 миллиона.

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