Лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый возглавил список этой политсилы на выборах в Верховную Раду.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом стало известно после съезда партии.

В первой пятерке также депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая, активист-антикоррупционер Александра Дрик, харьковский волонтер, депутат Харьковского областного совета Татьяна Бидняк и вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

Шестым в списке идет ветеран АТО, предприниматель из Тернополя Виталий Фидрин, под номером 7 - лидер фракции "Самопомич" в Верховной Раде восьмого созыва Олег Березюк, под номером 8 - предприниматель, основатель торговой марки "Моршинская" Николай Кмить, девятой указана нардеп от "Самопомочи" Татьяна Острикова. Замыкает десятку вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

Всего в списке 106 кандидатов. Среди них еще несколько местных и народных депутатов.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.

Еще сегодня Михаил Саакашвили заявил, что его партия идет на выборы самостоятельно.