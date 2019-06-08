Лидер Радикальной партии Олег Ляшко показал фото, как принимает роды у своей собаки.

"Принимаю роды у Звезды. Первый пошел", - написал Ляшко на своей странице в Facebook.

В комментарии к посту Ляшко пользователи сети порадовались за него. "Поздравляю с пополнением в семействе", "Хочу такого щеночка", "Вот чем занимаются депутаты", - пишут подписчики.

Фото: facebook.com/ Олег Ляшко

Отметим, что это не первый опыт у Олега - еще в августе 2017 нардеп принимал роды у своего ротвейлера в своей поместье в Конче-Заспе, что под Киевом.

Ранее мы рассказывали, как Игорь Мосийчук подрался с Олегом Ляшко, ударив его своей тростью.

Недавно до этого Мосийчук покинул партию Ляшко.