"Первый пошел". Радикал Ляшко показал, как принимает роды у собаки
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко показал фото, как принимает роды у своей собаки.
"Принимаю роды у Звезды. Первый пошел", - написал Ляшко на своей странице в Facebook.
В комментарии к посту Ляшко пользователи сети порадовались за него. "Поздравляю с пополнением в семействе", "Хочу такого щеночка", "Вот чем занимаются депутаты", - пишут подписчики.
Фото: facebook.com/ Олег Ляшко
Отметим, что это не первый опыт у Олега - еще в августе 2017 нардеп принимал роды у своего ротвейлера в своей поместье в Конче-Заспе, что под Киевом.
Ранее мы рассказывали, как Игорь Мосийчук подрался с Олегом Ляшко, ударив его своей тростью.
Недавно до этого Мосийчук покинул партию Ляшко.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!