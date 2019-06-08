Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, после удачной игры против сербов в отборе Евро-2020, поцеловал ведущую телеканала Футбол Владу Седан. Об этом пишет Sportarena.

После того, как журналистка ТК Футбол Влада Седан задала все вопросы полузащитнику, он ее поцеловал в щеку. Коллеги журналистки и все зрители, оставшиеся смотреть канал по окончании матча пропустить это не могли.

Как выяснилось, на самом деле Зинченко давно знаком с Седан. Еще в прошлом году он выложил сториз из Турции, где находился в отпуске вместе с бывшими партнерами по Шахтеру— Николаем Матвиенко, Вячеславом Танковским, Андреем Борячуком и Александром Зубковым.

Фото: instagram.com/zinchenko_96

Вот только тогда хавбек Ман Сити был единственным из компании, приехавшим на отдых без второй половинки — на тот момент журналистка встречалась с форвардом Андреем Борячуком.

Интересно, что с тех пор Седан удалила все фото из Instagram, на которых был Борячук.

Насколько продолжительны отношения между игроком и журналисткой можно лишь догадываться. Однако в середине мая она выложила фото, где находится с менеджером Ман Сити Пепом Гвардиолой. Да-да, именно за Горожан выступает Зинченко.

Ранее сообщалось, что Зинченко попал в сборную лучших юниоров топ-5 европейских лиг.