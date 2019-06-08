Партия "Рух нових сил" идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно. Об этом сообщил лидер партии Михаил Саакашвили в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Посмотрев опять на этих старых политиков, на эти старые партии, посмотрев опять на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили свою репутацию, чем у них было полтора года назад, когда меня захватывали и высылали, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно", - сказал он.

По словам Саакашвили, его партия отличается от других "и идеями, и драйвом, и энергией".

"Мы не можем идти на компромисс. Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма", - сказал он.

Он рассказал, что вернулся в Украину "чтобы поддержать общую волну, которая пришла с избранием Владимира Зеленского, чтоб генерировать большие идеи, которые приведут к тому, что Украина должна сделать скачок вперед".

Ранее "Страна" сообщала, что мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили возглавить "Удар" и вместе идти на выбор. Саакашвили от этой идеи отказался.