В субботу, 8 июня, Игорь Смешко огласил первую десятку списка кандидатов партии "Сила и честь" на выборах в Раду. "Страна" разобралась в том, что о них известно.

Список кандидатов возглавил сам глава партии "Сила и честь" Игорь Смешко. В первом туре президентских выборов в 2019 году он неожиданно получил значительный результат (более 5%) и занял шестое место рейтинга.

63-летний генерал-полковник в отставке Игорь Смешко во времена Кучмы возглавлял СБУ, а в конце 90-х - Главное управление разведки Минобороны Украины.

14 лет не принимал никакого активного участия в большой политике. Последние 4 года числился советником президента Петра Порошенко и ушел, написав публичный рапорт на имя президента.

Сейчас рейтинг партии "Смешко" "Сила и честь" по разным опросам колеблется в районе 4-5% и политсила созраняет шансы на прохождение в Раду.

Игорь Смешко. Фото: Слово и дело

Номер 2. Елена Сотник

36-летняя нардеп Елена Сотник состоит во фракции "Самопомощь". В парламент была избрана по ее списку.

Мы писали, что Елена Сотник в начале мая вместе с другими депутатами решила выйти из партии "Объединение "Самопомощь".

В апреле она стала руководителем новосозданного межфракционного объединения "На часі", куда вошли 12 нардепов из разных фракций.

Елена Сотник - известный украинский юрист.

В декабре 2013 года была участницей Центра бесплатной правовой помощи для пострадавших на Евромайдане в Киеве. Затем стала членом группы адвокатов по защиту прав и интересов членов семей "Небесной сотни".

В парламенте являлась членом следственной комиссии по делу Гандзюк.

Также Сотник стала фигурантом одного из секс-скандалов в Раде. На эфире одного из телеканалов депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна пригласил ее и еще двух женщин-депутатов от фракции "Самопомощи" в свой гостиничный номер для "принятия важных решений".

В ответ Виктория Войцицкая, Елена Сотник и Ирина Подоляк потребовали лишить Олега Барну права участвовать в пяти пленарных заседаниях ВР за сексистские высказывания.

Елена Сотник. Фото: РБК-Украина

Номер 3. Рефат Чубаров

61-летний Рефат Чубаров возглавляет Меджлис крымскотатарского народа с ноября 2013 года. В 1998—2007 годах и с 2015 года является народным депутатом Украины от Блока Петра Порошенко.

На выборах президента Меджлис поддерживал Петра Порошенко.

Рефат Чубаров. Фото: islam.in.ua

Номер 4. Иван Мирошниченко

46-летний Иван Мирошниченко, как и Елена Сотник, написал заявление о выходе из "Самопомощи" 8 мая 2019 года. Он является членом комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Его обвиняли в сотрудничестве с людьми Януковича, отмечая, что во времена Януковича сферой влияния Мирошниченко также был агросектор.

Журналисты утверждали, что почти четыре года он под наблюдением так называемой "семьи Януковича", занимался организацией внутреннего рынка зерна: введением квот и ограничений, экспортом и переделкой, инвестициями.

По данным СМИ, Иван Мирошниченко с коллегами пролоббировал назначение Министром аграрной политики и продовольствия своего бывшего подчиненного - партнера частного инвестиционного фонда Pharus Assets Management Алексея Павленко.

Иван Мирошниченко. Фото: Znaj.ua

Номер 5. Владимир Замана

59-летний Владимир Замана занимал должность начальника Генерального штаба ВСУ (18 февраля 2012 – 19 февраля 2014 года). Как он заявлял, был отправлен в отставку Януковичем за отказ применять войска для разгона Майдана.

После бегства Януковича 22 февраля того же года Верховная Рада назначила Владимира Заману уполномоченным по контролю за деятельностью Минобороны Украины.

После ухода с этого поста жестко критиковал тогдашнего и.о. президента Украины Александра Турчинова за отказ сопротивляться аннексии Крыма.

В феврале 2019 года Владимиру Замане вручили "пидозру" в госизмене. У него провели обыски и арестовали. После этого только 24 мая его освободили из-под стражи. При этом Замана считает заказчиками своего уголовного преследования бывших президента Петра Порошенко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Которые ему мстят за обвинения в сдаче Крыма.

"Страна" подробно описывала, чем известен Владимир Замана и что он говорил, критикуя старую власть. В частности, он озвучивал тезисы о том, что Турчинов сдал Крым, а Порошенко срывает выборы.

Владимир Замана. Фото: KP.UA

Номер 6. Ольга Романюк

Экс-заместитель министра по ЖКХ времен Януковича. Затем работала членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Ольга Романюк. Скриншот: topspb.tv

Номер 7. Андрей Гайдуцкий

Экс-заместитель председателя Фонда госимущества Андрей Гайдуцкий является сыном экс-заместителя главы Администрации президента времен Кучмы Павла Гайдуцкого. В мае был назначен заместителем главы ФГИ по представлению Игоря Билоуса, возглавлявшего Фонд с мая 2015 года по апрель 2017 года.

В июне 2017-го Кабмин уволил Гайдуцкого из Фонда.

Андрей Гайдуцкий. Фото: Фонд державного майна України

Номер 8. Ирина Сысоенко

Народный депутат от фракции "Самопомощь" Ирина Сысоенко является заместителем Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения.

Комментируя свое участие в выборах от партии "Сила и честь", Ирина Сысоенко у себя в Facebook написала, что выходит из партии "Самопомощь" и слагает полномочия главы Киевской областной организации политической партии.

"Страна" писала о том, как в декабре 2018 года пьяный водитель протаранил машину Сысоенко, которая возвращалась с похорон бабушки.

Ирина Сысоенко. Фото: Farm Mafia

Номер 9. Владимир Тимошенко

Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины - руководитель Антитеррористического центра при СБУ, генерал-лейтенант Владимир Тимошенко.

Был уволен после избрания президентом Украины Владимира Зеленского.

Владимир Тимошенко. Фото: Главком

Номер 10. Анатолий Макаренко

Анатолий Макаренко - председатель Государственной таможенной службы Украины на излете правления Ющенко и Тимошенко (с января 2009 года по марта 2010 года).

23 июня 2010 года Служба безопасности Украины задержала Анатолия Макаренка по уголовному делу о незаконном таможенном оформлении природного газа принадлежащего компании РосУкрЭнерго.

19 июля 2012 года Макаренко был приговорён к 4 годам лишения свободы условно.

3 марта 2014 года по решению Печерского районного суда он был освобождён от криминальной ответственности и признан несудимым.

После второго Майдана некоторое время (с июня 2014 года по март 2015 года) успел поработать куратором таможенного паравления в Госфискальной службе.

Тогда премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что решение было принято "по результатам служебного расследования". Согласно тексту распоряжения КМУ — "за нарушение присяги госслужащего". После увольнения Анатолий Макаренко обжаловал это решение в суде.

В итоге Кабинет Министров изменил свое распоряжение от 23.03.2015 года "Об увольнении Макаренко А.В. с должности заместителя главы Государственной фискальной службы" с формулировкой "считать уволенным по собственному желанию".

Анатолий Макаренко. Фото: 112 Украина

Скандал с покупкой мест в списке

Журналистка "1+1" Ольга Василевская со ссылкой на свои источники заявила, что нардеп от Блока Петра Порошенко Александр Домбровский купил себе место в проходной части списка партии “Сила и честь” за $3 млн, а за экс-главу таможни Анатолия Макаренко его спонсоры – сопредседатель депутатской группы в Раде "Відродження" Виталий Хомутынник и бизнесмен Павел Фукс – якобы заплатили $1,5 млн. Автор поста добавила, что, по ее данным, Хомутынник “оптом” купил в партии Смешко 15 проходных мест за $15 млн.

Это заявление опроверг начальник штаба Смешко Дмитрий Гордон.

"Если называть вещи своими именами – это чистое вранье. Я, как начальник штаба, принимал участие лично вместе с Игорем Петровичем Смешко в распределении мест в списке. И я лично предложил ему около 10, может быть, даже и больше людей, которые, на мой взгляд, являются порядочными, чистыми, медийными, заслужившими право заседать в украинском парламенте. Я Хомутынника не видел ни разу, с Фуксом виделся один раз на дне рождения одного человека. Поверьте, когда все увидят список партии Смешко, а он будет выставлен на всеобщее обозрение, они приятно удивятся. Там будут действительно признанные моральные авторитеты, люди, которые себя зарекомендовали порядочностью, профессионализмом, патриотизмом, своим отношением к нашей стране", – сказал Гордон.

Отметим, что по итогу Макаренко все-таки оказался в списке партии Смешко. Кроме того, пока еще не известна вторая десятка списка, которая также является проходной.