На Буковине прибавилось сторонников сепаратизма, которые хотят видеть свой регион субъектом будущей федерации. Об этом идет речь в социологическом исследовании ZN.UA на западе Украины.

"Если в декабре 2014-го года никто из опрошенных не поддерживал идею федерализации, то в апреле 2019-го сразу 6,5% респондентов заявили, что хотят видеть Буковину субъектом будущей федерации", - говорится в исследовании Владимира Кравченко и Сергея Рахманина.

Эксперты, разбирающиеся в специфике региона, полагают, что за истекшие пять лет в области не столько прибавилось сторонников федерализма, сколько поубавилось тех, кто боится отвечать на этот вопрос честно. "В 2014-м приверженность идее федерализации могла быть воспринята как поддержка сепаратизма. Ведь войне на Востоке предшествовали митинги, участники которых под российским триколором требовали от Киева перехода к федеративному устройству Украины", - отмечается в материале.

Более того, заметно увеличилось в Черновицкой области и число тех, кто выступает за расширение полномочий местного самоуправления и получение большей бюджетной самостоятельности в рамках пусть унитарной, но децентрализованной Украины.

"Пять лет назад только 20,8% респондентов выступали за подобное будущее Черновицкой области, а 69,7% — видели его в составе унитарной Украины в рамках действующей Конституции. Но в апреле 2019 г. настроения изменились. И как! Количество первых увеличилось почти в 2,5 раза (49,5%), а вторых сократилось вдвое (32%). Эксперты связывают усилившееся стремление буковинцев к расширению прав дотационного региона с успехами децентрализации в области, когда громады активно используют появившиеся финансовые средства для реализации местных социальных и инфраструктурных проектов", — отмечают обозреватели.

Ранее Павел Климкин говорил, что репетицией федерализации и развала Украины является референдум на Донбассе.

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