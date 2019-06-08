Украинская авиакомпания МАУ планирует выполнять часть транзитных маршрутов в/из Винницы через аэропорт "Борисполь" с помощью автобусных перевозок.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании. При этом такой тип перевозки будет бронироваться и оформляться сквозным билетом (на рейс с промежуточной сменой транспорта).

Рейсы будут выполнять ежедневно между зоной прилета "Борисполя" и зоной прилета аэропорта "Винница" с отправлением из аэропорта "Борисполь" в Винницу в 20:25 и от аэропорта Винницы в аэропорт "Борисполь" в 03:00.

Как уточняют в компании, регистрация на такие рейсы будет проходить через веб-сайт МАУ и с мобильных устройств. "Отдельно купить билет только на автобус нельзя. Это единый билет – автобус/самолет", – обращают внимание в авиакомпании.

В МАУ также рассказали, что перевозчик на указанный автобусный маршрут будет привлекаться с рынка.

Ранее "Страна" рассказывала, как МАУ "забыла" в аэропорту 30 пассажиров рейса Киев - Одесса.

После этого неприятного инцидента, в компании пообещали заплатить каждому "забытому" пассажиру по 250 евро.