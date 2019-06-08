В субботу, 8 июня, во время съезда партии Игоря Смешко "Сила и честь" была объявлена первая десятка списка кандидатов на выборах в Раду. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Пятерку списка возглавили глава партии Игорь Смешко, народный депутат (фракция "Самопомощь") Елена Сотник, глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров, нардеп от фракции "Самопомощь" Иван Мирошниченко и экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана.

Кроме того, в десятку списка вошли: экс-заместитель министра по ЖКХ Ольга Романюк, доктор экономических наук, экс-заместитель председателя Фонда госимущества Андрей Гайдуцкий, народный депутат от фракции "Самопомощь" Ирина Сысоенко, бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины - руководитель Антитеррористического центра при СБУ, генерал-лейтенант Владимир Тимошенко и экс-глава Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.

Отмечается, что нардепы Сотник и Мирошниченко в начале мая написали заявления о выходе из партии "Объединение "Самопомощь". А Замана - начальник Генштаба ВСУ с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014 года. В феврале 2019 года был уведомлен о подозрении в государственной измене.

Напомним, в первом туре президентских выборов, обойдя лидера Радикальной партии Олега Ляшко и представителя "ахметовской" части "Оппозиционного блока" Александра Вилкула - Игорь Смешко получил поддержку чуть более 6% избирателей - в абсолютных цифрах это более 1,1 млн голосов избирателей. "Страна" писала о том, кто стоит за Игорем Смешко.

Также мы писали, что на предстоящих выборах в Раду может попасть новичок выборов – партия Смешко, социологи ей дают более 5%.

Кроме того, по информации "Страны", активное участие в формировании списка партии Смешко принимали министр внутренних дел Арсен Аваков и Антон Геращенко.