Кандидат на должность главы Консервативной партии и премьера Великобритании Майкл Гоув признался, что в молодости употреблял кокаин, но сейчас об этом глубоко сожалеет. Об этом он заявил в интервью изданию Daily Mail.

"Я принимал наркотики несколько раз на общественных мероприятиях более 20 лет назад. В то время я был молодым журналистом. Это было ошибкой. Я оглядываюсь назад и думаю, что лучше бы я этого не делал", - сказал Гоув.

51-летний чиновник отметил, что его прошлые ошибки не должны быть использованы против него.

Он сделал свое признание перед тем, как книга о нем "Майкл Гоув: Человек в спешке", написанная политическим журналистом Оуэном Беннеттом, должна была увидеть свет.

В книге говорится, что министр окружающей среды откровенно признался в том, что он употреблял кокаин, когда с ним общались советники во время конкурса на пост лидера тори в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон идет в премьер-министры Великобритании и на сегодняшний день является самым сильным кандидатом на этот пост.

Также мы писали, что Тереза Мэй 7 июня официально перестала быть лидером консерваторов британского парламента.