Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на переговорах в Минске речь шла не о запрете ответного огня на Донбассе, а о том, чтобы украинские военные не велись на провокации. Об этом она сказала в эфире передачи "Право на власть", запись которой опубликована в YouTube.

"... Мы сегодня говорили с Леонидом Даниловичем и он сказал, что это просто вырванная из контекста фраза. Во-первых, пояснение заключались в том, что обязательства по прекращению огня прописаны в Минских соглашениях, однако обязательно на взаимных обязательствах. Украина не может только со своей стороны прекратить обстрелы. Это просто невозможно", - сказала Юлия Мендель.

По словам пресс-секретаря президента, речь шла о том, что очень часто украинские военные попадают на провокации, "когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы - из любого места, где находятся гражданские люди".

"После этого начинаются обстрелы этого дома. Таким образом погибают наши люди, наши украинцы. И речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации", - сказала Юлия Мендель.

Отметим, что озвученная Мендель информация уже давно не является тайной. Обе стороны конфлика, что неоднократно отмечалось в докладах международных организаций, часто размещают свои огневые точки среди жилой застройки, которую потом и накрывает ответным огнем.

Однако впервые это признало официальное украинское лицо.

Что касается тезиса о снятии экономической блокады с Донбасса, Мендель заявила, что в 2017 году были введены ограничения по нескольким причинам: там была введена рублевая зона и проводилась псевдонационализация, когда отобрали и государственные, и частные предприятия.

"Мы не можем просто говорить о снятии ограничений, если не будут выполнены условия: не будет снята рублевая зона и не будет отменена псевдонационализация", - сказала она.

Видео: YouTube/ Roman Donik

Напомним, 5 июня в Минске состоялись первые после инаугурации Владимира Зеленского переговоры ТКГ в Минске. На них было объявлено о намерении договорится о прекращении огня, даже ответного, а также озвучено предложение снять экономическую блокаду Донбасса.

Сначала это предложение приписывали представителю Украины Леониду Кучме, однако позже в ОБСЕ заявили, что вопрос о снятии блокады Донбасса поднял не Кучма, а Россия и сепаратисты.

Кроме того, ГПУ возбудила три уголовных производства - о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины в особый период и по факту государственной измены - после переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.