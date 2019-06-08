Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар подписал контракт с мадридским "Реалом". Переход бельгийского полузащитника обошелся мадридскому клубу в 100 миллионов евро без учета возможных бонусов. Об этом сообщает пресс-служба Реала. О трансфере было объявлено 7 июня.

Предусмотренные договором выплаты на случай успешных выступлений Азара в новом клубе могут принести лондонскому Челси дополнительные 67 миллионов евро.

Вратарь Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа уже успел поздравил своего соотечественника с переходом в "королевский клуб".

Оба футболиста сейчас готовятся к матчу своей национальной команды против сборной Казахстана, который состоится рамках отбора на Евро-2020. Именно из-за матчей сборных официальная презентация Азара в Мадриде назначена на 13 июня.

Напомним, Азар стал обладателем кубка Лиги Европы в составе "Челси", разгромив в финале другой лондонский клуб - Арсенал.

Еще мы писали, что в "Реале" решились расстаться с капитаном Рамосом, но за гигантские деньги.