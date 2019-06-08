В лондонском автобусе четверо подростков жестоко избили двух лесбиянок. Об этом сообщает The New York Times.

Пострадавшие - две молодые женщины, рассказали следователю, что они пара и возвращались с романтического свидания, а парни на верхней площадке даблдекера обратили внимание на их нежные отношения и начали глумиться, требуя прилюдно поцеловаться. Отказ от демонстрации "лесбийского шоу" разозлил подростков, и те избили девушек.

В полиции сегодня, 8 июня заявили, что были арестованы четверо нападавших в возрасте от 15 до 18 лет. Им предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений средней степени тяжести и попытке ограбления. Задержать преступников удалось благодаря камерам видеонаблюдения в салоне автобуса.

Фото: twitter.com/BBCWorldatOne

Тереза Мэй выразила сочувствие паре. "Выражаю сочувствие паре, подвергшейся этой возмутительно атаке. Никто не должен стесняться демонстрировать свои чувства, а мы обязаны приложить все усилия, чтобы исключить неприемлемое насилие в отношении представителей ЛГБТ-сообщества", - прокомментировала она.

Ранее сообщалось, что живущая на яхте лесбиянка из России просит Зеленского предоставить ей гражданство Украины.

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