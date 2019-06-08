Срок утверждения нового правительства парламентом Молдовы истек в полночь 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда страны.

Ранее Конституционный суд постановил, что парламенту отводится для формирования правительства три месяца (90 дней) после выбороы. В связи с этим некоторые СМИ и политики заявили, что срок в три месяца истекает вечером 9 июня, и поэтому у парламентских фракций есть еще два дня на переговоры.

"Таким образом, в настоящем деле, принимая во внимание конституционные положения, Парламент Республики Молдова 10-го законодательного органа должен был завершить формирование правительства до 7 июня 2019 года включительно", - сказано в сообщении.

Поэтому парламент больше не вправе принимать какие-либо решения, а президент после консультации с парламентскими фракциями должен подписать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

Накануне парламент Молдовы не смог преодолеть возникший политический кризис. Партия социалистов, насчитывающая 35 депутатов из 101, не согласилась сформировать правящую коалицию ни с правым блоком (26 мандатов), ни с правящей демократической партией (30 мандатов).

Напомним, в марте 2019 года в Молдове прошли выборы в парламент.

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