В Кривом Роге Днепропетровской области 7 июня на шахте им. Фрунзе погиб горнорабочий очистного забоя.

Об этом сообщает пресс-служба публичного акционерного общества "Сухая Балка", которому принадлежит данная шахта.

"7 июня в горной выработке горизонта 1 210 метров в бессознательном состоянии был обнаружен горнорабочий очистного забоя. Горным мастером и рабочим были предприняты меры оказания первой помощи пострадавшему. Он был оперативно поднят из шахты на поверхность, где констатировали его смерть", - сообщили в ведомстве.

Проводится проверка.

Ранее о смертельном инциденте на шахте им. Фрунзе сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

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