Украинская теннисистка Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис, которые в январе признались в романе, удалили совместный аккаунт в Instagram.

Ранее пара вела Instagram-аккаунт g.e.m.s.life, в котором спортсмены выкладывали совместные фото и видео - большинство из них было посвящено повседневной жизни теннисистов. Однако по состоянию на субботу, 8 июня, аккаунт более не доступен.

Кроме того, Свитолина удалила почти все совместные фото со своей страницы в соцсети. Однако официально пара не заявляла о расставании.

Фото: Facebook/ Про теннис

Напомним, Свитолина пришла на благотворительную вечеринку в рамках Каннского кинофестиваля в прозрачном платье.

Также мы писали, что Свитолина покинула Ролан Гаррос, уступив испанке Мугурусе.