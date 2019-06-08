Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от идеи введения пошлин в отношении Мексики, так как достиг с этой страной соглашения по борьбе против нелегальной иммиграции. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

"Мне приятно сообщить вам, что США добились письменного соглашения с Мексикой. Пошлины в отношении Мексики, введение которых было запланировано на понедельник, таким образом, откладываются на неопределенный срок", - написал он.

По его словам, в обмен на это решение в Мехико согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам.

Президент США добавил, что такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, следующих через территорию Мексики в США.

"Подробности о соглашении скоро будут опубликованы госдепом", - добавил Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Ранее президент США пригрозил, что будет вводить против Мексики все более жесткие пошлины, если власти этой страны не примут решительные меры по борьбе с нелегалами. В Мехико согласились на переговоры по этому вопросу.

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