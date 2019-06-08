Шоумен Сергей Притула заявил, что идет на выборы в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука "Голос". Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

"Друзья, я баллотируюсь в парламент по спискам партии "Голос", - заявил он.

Шоумен отметил, что не шел бы в политику, если бы ему нравилось, что происходит в украинской политике.

"Если бы мне все нравилось, что происходит в украинской политике в последнее время, а сейчас и подавно, я, пожалуй, бы этого не делал. Выходить из собственной зоны комфорта - это не очень приятно, но я бы хотел быть полезным этой стране и людям", - сказал он.

Своей главной мотивацию Сергей Притула назвал команду, с которой идет на эти парламентские выборы.

Также шоумен отметил, что попросил Вакарчука поставить его в списке тридцатым, чтобы у его избирателей был стимул голосовать и партия преодолела 10-процентный барьер.

Ранее сообщалось, что в партии "Голос" состоит основатель агентства, занимавшегося черным пиаром против Зеленского.