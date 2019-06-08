Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что естественный спутник Земли - это часть Марса.

"Несмотря на все деньги, которые мы тратим, NASA не должно говорить о полете на Луну — мы сделали это 50 лет назад. Они должны быть сосредоточены на гораздо больших вещах, которые мы делаем, в том числе на Марсе (частью которого является Луна), обороне и науке!" - написал Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Высказывание Трампа до сих пор не могут понять ни читатели, ни специалисты, ведь Луна — это спутник, который находится на орбите Земли, а Марс — это отдельная планета, которая также имеет два своих спутника.

Возможно, Трамп подразумевал полет на Марс с помощью космической станции на Луне, что и входит в долгосрочные планы NASA. Но, в таком случае, непонятно, почему президент США написал, что о полетах на Луну нужно забыть.

Ранее мы рассказывали, что Илон Маск анонсировал строительство двух кораблей Starship для полетов на Марс.

еще мы писали, что Луна уменьшается, и это приводит к землетрясениям на ее поверхности.