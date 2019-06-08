В свой 24-й день рождения, 8 июня, певица Алина Гросу заявила, что вышла замуж. Об этом звезда объявила в соцсети Instagram.

"С днем рождения меня! Свой 24 год я встречаю уже замужней девушкой. Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне ее к моему дню рождения! теперь я точно буду говорить, что мое сердце не свободно, в нем есть много-много любви... так как родных людей/членов семьи у меня стало в два раза больше", - написала она.

Как рассказала артистка, важное событие в ее жизни произошло еще в первый день лета - 1 июня, когда они с любимым по имени Александр расписались в одном из московских ЗАГСов, однако сама свадьба состоится несколько позже в Италии.

"Свадьба еще будет, а вот роспись уже была (1 июня) чтоб точно запомнить, и поздравлять друг друга каждый год с этим событием!", - уточнила певица, опубликовала несколько романтических фото с росписи. На них певица в свадебном платье позирует с уже законным мужем на террасе с красивым видом на город.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Ранее мы рассказывали, что певица Настя Каменских выступила на дне рождения Метинвеста в том же ресторане, где выходила замуж.

Также мы писали, что принцесса Монако вышла замуж.