В пятницу, 7 июня, под Киевом произошло смертельное ДТП с участием дорогого электрокара. Как сообщает "Информатор", на 77 километре трассы Киев-Житомир кроссовер Tesla Model X влетел в ГАЗ дорожной службы.

У участников ДТП разнятся версии случившегося. Водитель и пассажир электрокара, который сидел сзади, утверждают, что коммунальщики сдавали назад по правой полосе и это стало причиной аварии. Оба мужчины из Tesla не пострадали, но погибла пассажирка, которая сидела на переднем сидении. Она от полученных травм погибла на месте, так как удар пришелся на ее сторону. Девушке было около 30 лет.

Это первый случай в Украине, когда в аварии погиб кто-либо, находящийся в салоне Tesla. По словам водителя, автопилот в момент столкновения был отключен.

Фото: kiev.informator.ua

Предварительно, компания из трех человек ехала на мероприятие в Житомир, которое посвящено электрокарам.

Из Киева в Житомир выстроилась огромная пробка. На месте работала дорожная полиция и следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.

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