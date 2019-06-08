Командование операции ООС опровергает распространенную информацию о запрете подразделениям ООС вести огонь на предупреждение в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

"Трагические события ночного боя 7 июня стали поводом для грязных спекуляций и необоснованных обвинений командования объединенных сил в якобы запрете подразделениям ООС вести огонь на предупреждение, что не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

"Командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновение угрозы потери нашей территории", добавили в ООС.

Также сообщается, что оружие применяется правильно, исходя из характера и степени угрозы.

Военные напомнили, что 7 июня после полуночи боевики открыли артиллерийский огонь по позициям подразделений Национальной гвардии в районе Новолуганского.

Вследствие обстрела погибли двое военнослужащих и одиннадцать бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести.

"Мы имеем неопровержимые доказательства применения противником артиллерии 122-мм, запрещенной минскими договоренностями. По всем признакам действий противника, это была заранее спланированная операция", – подчеркнули в сообщении.

Напомним, ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что украинские войска во время режима тишины на Донбассе не должны отвечать на "провокационные обстрелы", которые осуществляются с гражданских объектов.