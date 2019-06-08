За минувшие сутки боевики 28 раз нарушили прекращения огня, из них три раза - с применением запрещенных минскими соглашениями вооружений, в результате чего погибли двое украинских военных, и еще 12 получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пять получили ранения и 7 человек получили боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", – сказано в сообщении.

Боевики обстреливали украинские позиции из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ 21 раз обстреляли позиции ООС: вблизи Новоселовки Второй - из артиллерии 152-мм, минометов калибра 82-мм и гранатометов; пять раз в районе Павлополя - из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия; четыре раза в районе Водяного - из вооружения боевых машин пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Новоолександровки Второй - артиллерии 152-мм, минометов 82-мм; дважды вблизи Марьинки - из 82-мм минометов и стрелкового оружия; два раза в районе Новогригорьевки - гранатометы и пулеметы; вблизи Гнутово - автоматические гранатометы и стрелковое оружие; Николаевки - противотанковые гранатометы; Авдеевки - автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших ООС были обстреляны семь раз: вблизи Новолуганского - из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов 120 гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Станицы-Луганской – из стрелкового вооружения; один раз в районе Крымского – 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; дважды у Травневого - из вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов; Зайцевого - гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

Кроме того, по данным украинской разведки, 6 июня два боевика было уничтожено и один ранен.

А с начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили один обстрел украинских позиций: вблизи Широкино - из крупнокалиберных пулеметов", - рассказали в пресс-центре.

Напомним, ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что украинские войска во время режима тишины на Донбассе не должны отвечать на "провокационные обстрелы", которые осуществляются с гражданских объектов.

Как отметил Кучма, переговорная группа договорилась о том, что до 19 июня будут подготовлены документы по мерам обеспечения режима тишины. Кучма говорит, что условие "не стрелять" должно касаться исключительно "провокационных обстрелов".